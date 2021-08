Novela, ki jo je leta 2019 na pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Slednjim je namreč dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej.

Gre za izredni dopust, ki ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan - torej ne prej in ne pozneje.

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema

Delodajalci so noveli zakona o delovnih razmerjih močno nasprotovali, saj so menili, da je zakon, ki velja za delavsko ustavo, že določal en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let, poleg tega pa je omogočal tudi, da delavec en dan dopusta v letu lahko koristi po svoji odločitvi brez soglasja delodajalca.