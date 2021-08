Najhujšo škodo je utrpela zvezna država Veracruz, kjer je neurje ruvalo drevesa. V prestolnici Xalapa se je več ulic spremenilo v blatne reke. Ženska in pet otrok je umrlo v zemeljskem plazu v mestu Banderilla, en moški v mestu Poza Rica, za še enega otroka pa je bilo usodno zrušenje hiše v Xalapi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Orkan je ob pomikanju proti notranjosti oslabil v tropsko nevihto, a močni nalivi naj bi tudi severno od Ciudad de Mexica povzročali poplave, piše britanski BBC.

Ko je neurje v soboto doseglo vzhodno obalo Mehike, je s sabo prineslo veter s sunki do 200 kilometrov na uro. Prebivalci obalnega mesta Tecolutla orkan opisujejo kot uničujočega.

Zaradi vremenskih razmer so odpovedali več letalskih povezav na območju, oblasti v Ciudad de Mexicu so izdale opozorilo pred neurjem in prebivalce pozvale k previdnosti.