Inter, pri katerem je kapetan Samir Handanović branil celo tekmo, je temelje prve zmage v novi sezoni postavil že v prvem polčasu, ko sta zadela Milan Škriniar v šesti in novinec Hakan Calhanoglu v 14. minuti. Za nekaj trenutkov je bil med strelci tudi Ivan Perišić, toda sodniki so po pregledu z VAR njegov zadetek iz 45. minute razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Milanska ekipa, ki jo po odhodu Antonia Conteja vodi Simone Inzaghi, je v 56. minuti ostala še brez enega zadetka zaradi pregleda z VAR, takrat bi bil strelec Calhanoglu, v 71. minuti pa je bil blizu gola tudi novinec v napadu Edin Džeko, ki je menjava za Romeluja Lukakuja, novega-starega člana Chelseaja. V 74. minuti pa je zmago modro-črnih le potrdil Arturo Vidal, piko na i pa je z golom z glavo v 88. minuti postavil še Džeko.

Verona, h kateri je pred kratkim iz Aluminija prestopil David Flakus Bosilj, ki se bo sprva kalil v njeni mladinski ekipi, je že ob koncu prvega polčasa ostala brez izključenega Miguela Velosa, a takrat že zaostajala z 0:1, potem ko je v 32. minuti zadel Giacomo Raspadori. V 51. minuti je vodstvo Sassuola podvojil Filip Djuričić, sicer podajalec pri prvem zadetku.

Mattia Zaccagni je v 72. minuti Verončane vrnil v igro, ko je zadel z bele pike, a le malce zatem je Hamed Junior Traore z golom za 3:1 potrdil zmago Sassuola. V 90. je Zaccagni zadel še enkrat za domače, a je bil to le kozmetičen popravek izida.

Danes še dva obračuna

Danes ob 20.45 bosta še obračuna Empolija, katerega člana sta Petar Stojanović in Leo Štulac, in Lazia ter Torina in Atalante z Josipom Iličićem.

V nedeljo bodo tekme Bologne in Salernitane Vida Belca, Udineseja in prvega favorita Juventusa, Rome in Fiorentine ter Napolija in Venezie Domna Črnigoja.

Uvodni krog se bo končal s ponedeljkovima obračunoma Cagliari - Spezia in Sampdoria - Milan.