Omenjene organizacije so prepričane, da so njihove pripombe konstruktivne in izjemnega pomena za panogo, zato pričakujejo, da bo slovenska kmetijska politika prepoznala njihovo vrednost ter ob sodelovanju stroke dokončno oblikovala strateški načrt.

Predstavniki nevladnih organizacij so povedali, da je stanje v kmetijstvu alarmantno, zato zahtevajo takojšnje rešitve, dostojno plačan pridelek in pravične razmere v prehranski verigi.

Zahtevajo intervencije v kmetijstvu, ki bi pomagale vsaj ohraniti dohodkovni položaj slovenskega kmeta ter na drugi strani zagotovile denar za izboljšanje konkurenčnosti, odpravo vrzeli pri krepitvi pogajalske moči kmetov in njihovih zadrug ter celotne verige vrednosti oskrbe s hrano slovenskega porekla.

Potrebnih je več sredstev Slovensko kmetijstvo in podeželje potrebujeta vitalne, odporne in razvojno naravnane kmetije ter močne verige vrednosti, ki v prevladujočem deležu temeljijo na slovenskih surovinah. Deležnikom, ki jih bodo gradili, to so kmetije, zadruge in podjetja, pa je treba po prepričanju kmetov nameniti več sredstev in jih ustrezno podpreti. Glavne pripombe na predlog strateškega načrta so predstavili predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager.