Osma etapa kolesarske dirke po Španiji je bila znova povsem ravninska, brez kategoriziranega vzpona. Čeprav ni bilo pravega vzpona, pa vsak kolesarski navdušenec ve, da ceste ob morju, kjer je potekala etapa, nikoli niso ravne. Ves čas gre malce gor in dol, velikokrat piha tudi veter, ki še dodatno oteži delo.

S poskusom presenečenja je tako poizkušala ekipa Astane, ki je močno pospešila 35 kilometrov pred ciljem in za hip glavnino razdelila na tri manjše skupine, a do večjih razlik ni prišlo. Veter ni bil pretirano močan in želja ekip po ciljnem sprintu je bila prevelika.

V zadnjih 10 kilometrih je bil tempo peklenski. Kolesarji so večino časa kolesarili s hitrostjo okoli 55 kilometrov na uro, boj za pozicije je bil neizprosen. Izjemno spretnost v tovrstnih zaključkih je znova prikazala belgijska ekipa Deceuninck-Quick-Step. V zadnjih 500 metrov je v odličnem položaju pripeljala svojega kapetana za hitre zaključke Fabia Jakobsena, ki je nato odlično izkoristil položaj in prišel do druge zmage na letošnji Vuelti. Več težav je imel nosilec zelene majice Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ki je dolgo ostal zaprt in se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Vmes se je uvrstil še Alberto Dainese (Team DSM).

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, saj so vsi glavni favoriti v cilj prišli v času zmagovalca. Primož Roglič bo tako tudi jutri nosil rdečo majico vodilnega na dirki, Jan Polanc (UAE Emirates) ostaja na petem mestu.