EU mora pomagati ne le tistim Afganistancem, ki so prispeli v Španijo, ampak tudi tistim, ki ostanejo v Afganistanu, je poudarila von der Leynova. EU je trdno zavezana, da bo še naprej podpirala nevladne organizacije, ki delujejo v Afganistanu, je dejala in napovedala povečanje humanitarne pomoči.

Za leto 2021 je unija načrtovala pomoč Afganistanu v višini 57 milijonov evrov, vendar je to pomoč treba povečati, je sporočila. »Naj bom zelo jasna: milijarda evrov sredstev EU za razvojno pomoč v naslednjih sedmih letih je vezana na stroge pogoje, to so spoštovanje človekovih pravic, dobro ravnanje z manjšinami ter spoštovanje pravic žensk in deklet,« je sporočila na twitterju.

Ob tem je predsednica Evropske komisije potrdila, da je EU v stiku s talibani. Pogajanja s talibani pa ne pomenijo nikakršnega priznanja nove vlade, je poudarila. Predvsem želijo z vzpostavitvijo stikov olajšati evakuacijo ljudi, ki so sedaj v nevarnosti, je dodala.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Borrell je tvitnil, da ostaja prioriteta spraviti na varno vse sodelavce EU.

Sprejemni center, ki so ga španske oblasti uredile v vojaškem letalskem oporišču v bližini Madrida, je »simbol odziva EU in Španije« na krizo, pa je po poročanju tujih tiskovnih agencij na skupni novinarski konferenci dejal španski premier Pedro Sanchez. »Predstavlja vrednote evropske enotnosti in solidarnosti. Enotnost med državami članicami in solidarnost s tistimi, ki najbolj trpijo. Španija je tu, ko nas EU potrebuje,« je dejal.

Michel se je danes zahvalil Španiji za gostoljubje. »S tem ko pomagate njim, pomagate EU, da izpolni svojo moralno dolžnost,« je tvitnil.