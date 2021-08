Kot so sporočili iz ZD Ljubljana, bo testiranje še naprej potekalo v mobilni enoti simulacijskega centra pred Mestno hišo, in sicer vsak delovnik od 8. do 14. ure. Potrdilo o izvidu hitrega testiranja bodo osebe prejele na mestu testiranja.

V organizaciji ZD Maribor bo samoplačniško testiranje s hitrimi antigenskimi testi potekalo ob sredah od 14. do 16. ure v zdravstveni postaji Pernica in kulturnem domu Dvorjane ter od 17. do 19 ure v zdravstveni postaji Starše. Ob četrtkih bo možno testiranje od 14. do 16. ure v Hiši vseh generacij Kungota in zdravstveni postaji Hoče ter od 17. do 19. ure v zdravstveni postaji Rače in v kulturnem domu Miklavž, ob petkih pa od 14. do 18. ure v zdravstveni postaji Ruše.

Da bodo hitri antigenski testi na novi koronavirus od ponedeljka brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več, je vlada odločila 19. julija. V petek je minister za zdravje Janez Poklukar povedal, da bo državni proračun kril stroške hitrega testiranja le še za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju, vključno z visokim šolstvom, ter osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.