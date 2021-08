Predstavniki t. i. kolesarskega protestniškega gibanja, ki ob petkih protestirajo proti aktualni oblasti v središču Ljubljane in tudi ponekod drugod, so se v petek odpravili na Triglav. Na Kredarici pa so srečali predsednika vlade Janeza Janšo in notranjega ministra Aleša Hojsa.

Protestniki so Janši in Hojsu namenili več kritičnih, nekateri pa tudi žaljivih besed. Janši so med drugim očitali, da je ukradel demokracijo in ga vprašali, kaj ima povedati ljudem, ki so mu z zavrnitvijo novele zakona o vodah na referendumu izrekli nezaupnico.

Janša se je polemiki s protestniki izognil oziroma jim je odgovoril z molkom, s Hojsom pa so izmenjali nekaj besed. Nato sta Janša in Hojs odšla. Kot je slišati iz posnetka, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, so na Kredarici srečali tudi ministra za obrambo Mateja Tonina.

V kabinetu predsednika vlade so za STA navedli, da je šel premier na Triglav z nekaterimi sodelavci v prostem času. Dogajanja na Kredarici za zdaj ne komentirajo. Direktor urada za komuniciranje Uroš Urbanija pa je na Twitterju dejanje protestnikov označil za primitiven napad.

Medtem je ena od aktivistk Tea Jarc na posnetku navedla, da jo je eden od nasprotnikov protestniškega gibanja udaril.

Janez Janša je dan po incidentu na Twitterju objavil fotografije z vrha Triglava ter zapisal: »Osvojili vrh Triglava v čudovitem vremenu, razkužili skale in Aljažev stolp po včerajšnji kontaminaciji ter opravili gorniški triglavski krst z našimi prijatelji iz Madžarske.«