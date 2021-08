Dvajset minut čez drugo uro danes ponoči je moški na avtocesti v Podmežakli v občini Jesenice padel z viadukta (večji del avtoceste tam je na višjih stebrih). »Moški je šel čez zaščitno ogrado, ne da bi preveril, če je varno, in tam stopil v prazno ter padel v globino,« je okoliščine nesreče opisal Bojan Kos s PU Kranj.

Poškodovanemu moškemu, gre sicer za tujca, ki je stal v zastoju, so pomagali jeseniški gasilci, ki so ga iz globeli dvignili na viaduct, reševalci pa so ga oregledali in odpeljali na nadaljnje zdravljenje.