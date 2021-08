V gospodarstvu se je medtem poraba vode v juniju povečala za okoli 40 odstotkov, v juliju pa že za skoraj 60 odstotkov. V primerjavi s predkoronskim letom 2019 se je medtem v teh dveh mesecih zmanjšala za 15 odstotkov.

Po podatkih Rižanskega vodovoda Koper je bilo junija na Obali porabljenih 325.254 kubičnih metrov vode, julija pa 387.644 kubičnih metrov. V gospodarstvu je je bilo junija porabljene 190.232 kubičnih metrov, julija pa 250.047 kubičnih metrov.

»Kot vsako poletje se v slovenski Istri tudi letos srečujemo s pomanjkanjem količin vode iz lastnega vodnega vira reke Rižane, saj s sušnim obdobjem izdatnost vira upade in je treba pristopiti k črpanju podtalnice in nakupu vode iz sosednjih Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet,« so pojasnili v podjetju.

Trenutni vodostaj Rižane po njihovih navedbah ne omogoča več gravitacijskega zajema, zato se voda črpa iz podtalnice v Tonažih in Podračju v takih količinah, da je ni treba vračati nazaj v reko.