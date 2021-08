V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Zvečer se bo na severozahodu oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 10 do 16, na Primorskem do okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: Do ponedeljka zjutraj bodo padavine, tudi nevihte, od severa zajele večji del Slovenije. V ponedeljek bo sprva oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo sredi dneva povsod ponehale. Od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo v hribih možne kratkotrajne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutro bo sveže in ponekod megleno.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo, popoldne bo v Alpah nastala kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Tudi v nedeljo bo vpliv vremena na počutje večino dneva ugoden, popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev. Zvečer bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje, spanje v noči na ponedeljek bo moteno.