Baradar se bo v Kabulu »srečal s talibanskimi voditelji in predstavniki drugih političnih sil za vzpostavitev vključujoče vlade«, je potrdil visoki predstavnik talibanov.

V okviru pogajanj naj bi se srečal z več političnimi voditelji, med drugim z vodjo visokega sveta za spravo Abdulahom Abdulahom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Baradar se je v torek, dva dni po vrnitvi talibanov na oblast v Afganistanu, vrnil iz Katarja, kjer je vodil politični urad njihovega gibanja. Pristal je v Kandaharju na jugu Afganistana.

Baradar je bil eden najbolj zaupanja vrednih sodelavcev ustanovitelja in prvega vodje talibanov mule Omarja. Najprej se je boril proti sovjetskim četam med invazijo države na Afganistan, kasneje pa je bil eden najpomembnejših poveljnikov talibanov. Po invaziji ZDA leta 2001 in propadu talibanske vlade se je Baradar boril proti silam zahodne koalicije. Leta 2010 so ga pakistanske in ameriške posebne službe ujele na jugu Pakistana.

Leta 2018 je bil izpuščen iz zapora. Posebni odposlanec ZDA za Afganistan Zalmay Khalilizad je kasneje povedal, da so njegovo izpustitev zahtevale ZDA. Februarja 2020 sta potem v Dohi podpisala omenjeni sporazum za končanje ameriške vojaške prisotnosti v Afganistanu. Pogovarjal se je s takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in se večkrat srečal z nekdanjim državnim sekretarjem ZDA Mikom Pompeom. V skladu s sporazumom so se morali Američani umakniti iz Afganistana, talibani pa opustiti teroristične dejavnosti in začeti pogajanja z vlado v Kabulu.