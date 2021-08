Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga sedem kilometrov. Kdor je namenjen v Kranjsko Goro, lahko avtocesto zapusti na izvozu Jesenice vzhod. Za tranzit ta izvoz ni mogoč.

Kot možne poti proti Avstriji na prometno-informacijskem centru svetujejo mejni prehod Šentilj, prelaza Ljubelj in Korensko sedlo ter pot preko Italije.

Šest kilometrov dolga kolona vozil je tudi na drugi strani predora Karavanke, iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo zaradi varnosti.

Na podravski avtocesti stojijo vozila pred mejnim prehodom Gruškovje v tri kilometre dolgi koloni, za prehod meje potrebujejo približno pol ure. Zaradi del je zaprt izvoz Lancova vas v smeri Hrvaške.

Tudi na večini mejnih prehodov s Hrvaško so daljše čakalne dobe. Na mejnem prehodu Jelšane je treba za izstop iz Slovenije čakati več kot dve uri, od uro do dve na Dragonji, do eno uro na Sečovljah in Metliki, po približno pol ure pa na Obrežju, Petišovcih in Petrini.

Dopustniki, ki se vračajo s Hrvaške, morajo trenutno za prestop meje najdlje čakati na mejnem prehodu Gruškovje, namreč več kot štiri ure.