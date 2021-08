Kot so pristojni objavili na spletni strani, Iza na spletu odgovarja na splošna vprašanja, ki se nanašajo na delo, storitve in pristojnosti zavoda. Pri tem je uporabnikom na voljo kadarkoli, 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Pomembno je, da se interaktivni asistentki zastavlja kratka in jasna vprašanja, saj so odgovori pripravljeni vnaprej. Na zavodu so prepričani, da bodo njihove stranke za iskanje informacij zdaj porabile manj časa oziroma bodo do odgovorov prišle takoj.

Če Iza v prvem zadetku ne bo ponudila primernega odgovora, bo vpraševalcu predlagala dodatno povezavo, ki ga bo privedla do prave informacije, so še pojasnili na zavodu.

Razmere na trgu dela so sicer na nacionalni ravni trenutno ugodne in že skoraj primerljive z najbolj optimističnimi v zadnjih desetih letih.