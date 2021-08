Nepreslišano: Vlado Miheljak, kolumnist

Simona Kustec je z naskokom najslabša resorna ministrica med skoraj samimi slabimi. Ne vem, s kakšnimi očitki jo bodo naslavljali v parlamentarni interpelaciji, toda zapomnili si jo bomo po srhljivi vlogi čiščenja univerze. Kot je znano, je v času ultimativne akademske internacionalizacije in odpiranja vlada Janeza Janše uvedla restrikcije za tuje študente. Če si tujec, lahko študiraš samo, če trajno izkazuješ depozit približno 5000 evrov. Res je to Hojsova domislica (zakon o tujcih), a popolno in veliko večjo odgovornost za to nosi ministrica, sicer družboslovka, profesorica na ljubljanski univerzi. Univerze so vedno bile stičišče svobodnega duha in čezmejnega, mednarodnega sodelovanja. Če bi vse drugo v izvrševanju funkcije bilo primerno, je sodelovanje v misiji čiščenja univerz tako nizkotno, tako primitivno, tako podlo dejanje, da mora ministrica osramočena, s sklonjeno glavo oditi.