#portret mule Abdula Ganija Baradarja, vodje političnega oddelka talibanov

Po hitrem padcu Afganistana pod talibansko oblast je mula Abdul Gani Baradar ugotavljal, da za talibane sedaj prihaja temeljni preizkus. Zavarovati morajo državo in ljudem ponuditi stabilno življenje. Besede najvidnejšega predstavnika talibanov, s katerim se pogovarjajo tako Američani kot Kitajci in Rusi, so bile uvod v začetek vzpostavljanja novega političnega sistema in vlade v Afganistanu, ki še ni dokončan. Baradar utegne v novi politični podobi države imeti eno od vodilnih funkcij. Velja za zmernega talibana, prav takšno podobo pa gibanje v minulih dneh poskuša projicirati domači in mednarodni skupnosti.