Želimo stopničko višje kot lani

Še Jaka Blažič in Jacob Pullen, ki se bosta moštvu pridružila v ponedeljek, ter okrepitev na centru kot zamenjava za Mangoka Mathianga in košarkarji Cedevite Olimpije bodo vadili v polni zasedbi. Športni direktor Sani Bečirović je s sestavo ekipe silno zadovoljen in je prepričan, da lahko naredi korak naprej v primerjavi z lansko sezono.