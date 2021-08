Šestnajst let sta se srečevala kot voditelja najbrž dveh najpomembnejših držav stare celine. Nemška kanclerka Angela Merkel je vedno hotela ohraniti dialog z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kljub velikemu osebnemu nezaupanju med njima že od vsega začetka in kljub poslabšanju odnosov med Rusijo in Nemčijo po ruski pripojitvi Krima leta 2014.

Tako tudi včeraj ni prišla zgolj na poslovilni obisk, temveč tudi s ciljem, da poskuša rešiti vsaj nekaj odprtih vprašanj in nakaže smernice za prihodnjo nemško vlado, v kateri je ne bo več. »Čeprav so med nami globoke razlike, se pogovarjamo, to naj ostane stalnica v nemško-ruskih odnosih,« je dejala po prihodu v Moskvo.

Tri ure o svetovnih temah Svoj obisk je začela s polaganjem venca na grob neznanega junaka ob Kremlju. To je storila že ob obisku leta 2015, ko je dejala: »Kot nemška kanclerka se želim pokloniti milijonom žrtvam vojne, ki jo je povzročila nacionalsocialistična Nemčija.« Take geste znajo v Rusiji ceniti. Putin ji je pred pogovorom v Kremlju, ki je trajal tri ure, dejal: »Nemčija ostaja naš pomemben partner, tudi zaradi vaših prizadevanj v zadnjih 16 letih, ko ste bili nemška kanclerka.« Poudaril je še, da sta bila ves čas v telefonskih stikih. Merklova je odvrnila, da se zdaj želi pogovarjati o razmerah v Afganistanu, Libiji, o bilateralnih odnosih in o razmerah v ruski civilni družbi. Putin je že več let neizogiben sogovornik zlasti glede Libije in Sirije, zdaj pa tudi glede Afganistana, ker ima neposredne stike s talibani. Merklova ga je prosila, naj pri njih posreduje, da bi lahko državo zapustili Afganistanci, ki so bili sodelavci Natovih sil in nevladnih organizacij. Verjetno je poskušala izkoristiti tudi Putinov vpliv na beloruskega samodržca Aleksandra Lukašenka. V zvezi z Ukrajino sta govorila o možnostih za oživitev mirovnega načrta četverice, Nemčije, Francije, Rusije in Ukrajine, ki je že več let mrtva črka na papirju. Merklova bo sicer jutri obiskala Ukrajino. Kanclerka je tudi prepričevala Putina, naj ruski Gazprom še naprej uporablja ukrajinski plinovod kljub temu, da bo kmalu odprt Severni tok 2, ki poteka iz Rusije pod Baltskim morjem v Nemčijo. To posredovanje Merklove pri Putinu so zahtevali v Washingtonu, kjer so se odpovedali sankcijam zaradi Severnega toka 2. Na njuni skupni tiskovni konferenci je Putin dejal, da je količina ruskega plina, ki bo šla po ukrajinskih plinovodih, odvisna od tega, koliko ruskega plina bodo kupili v EU.