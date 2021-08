Prvo zasedanje severnoatlantskega zavezništva po njegovem največjem polomu v sedemdesetletni zgodovini ni bilo namenjeno iskanju krivcev in razlogov, zakaj so talibani tako hitro zavzeli celotno državo, ki jo je Nato poskušal stabilizirati dvajset let. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer napovedal, da bodo temeljito preučili, kaj je šlo narobe v obeh Natovih operacijah v Afganistanu (Isafu in Odločni podpori, ki ga je nasledila leta 2014).

Srečanje zunanjih ministrov tridesetčlanskega zavezništva je bilo namenjeno predvsem iskanju poti, kako okrepiti evakuacijo tujih državljanov in afganistanskih sodelavcev Nata ter članic zavezništva iz Afganistana. V preteklih dneh je namreč pred kabulskim letališčem, od koder poteka evakuacija, večkrat prišlo do prerivanj obupanih Afganistancev, ki poskušajo zbežati iz države, ker ne verjamejo obljubam talibanov, da ne bo prihajalo do povračil in maščevanj. V posebnem poročilu Združeni narodi sicer ugotavljajo, da talibani izvajajo preiskave od vrat do vrat in iščejo sodelavce tujih sil. Prav tako očitno iščejo tudi afganistanske novinarje, ki sodelujejo s tujimi mediji. Ko so iskali novinarja, ki je poročal za Deutsche Welle, so ustrelili njegovega sorodnika.

Ob zagotovilih, da bo Nato iz afganistanske zgodbe moral potegniti več lekcij, pa je Stoltenberg danes predvsem vztrajal, da mora Nato kljub polomu v Afganistanu ostati močno zavezništvo, in to brez delitev. »Severna Amerika in Evropa si morata stati ob strani v Natu. Dogodki v Afganistanu tega ne spreminjajo. Zaradi ruskih agresivnih dejanj in vzpenjajoče se Kitajske je treba ohraniti močne transatlantske vezi,« je vezivno tkivo tridesetih zaveznic opisoval Stoltenberg.

Letal za evakuacijo je dovolj

Doslej so zahodne države iz Afganistana evakuirale okoli 18.000 tujih državljanov in Afganistancev. Kot je dejal Stoltenberg, ni več problem, da bi imeli premalo letal za evakuacijo, temveč da mnogim ne uspe priti do letališča, tako da je ljudi premalo, da bi napolnili vsa razpoložljiva letala. Talibani, ki so vzpostavili varnostno območje okoli letališča, so sicer začeli ljudem preprečevati dostop do letališke zgradbe, če nimajo ustreznih dokumentov. Samo letališče varuje okoli 5800 ameriških vojakov, pri varovanju pa sodelujejo tudi turške, britanske in azerbajdžanske enote.

Stoltenberg je poudaril, da Nato kot zavezništvo ne bo odločal o priznanju talibanske vlade, ker je to stvar posameznih držav. A pogoji, pod katerimi bi to bile pripravljene storiti, so po njegovih besedah jasni: talibani morajo preprečiti, da bi afganistansko ozemlje spet postalo zatočišče za teroristične skupine, uresničiti morajo svoje obljube o spoštovanju človekovih pravic, tudi žensk, in končati nasilje.

Na talibane je bil tako iz Nata naslovljen poziv, naj omogočijo odhod vsem Afganistancem, ki želijo zapustiti državo.