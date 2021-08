Radio in televizija Slovenistan

Vse se da strniti v tri vzklike: Velemojstrsko odigrano! Kapo dol! Izjemna strategija! Ne gre za zapoznelo hvalo našim košarkarjem, temveč za dolgoletno nanizanko z imenom, kako prevzeti in uničiti nacionalno televizijo. Od labodjega speva naprej se te sanje, te želje, te naslade vedno znova pojavljajo na jedilniku. Tokrat kot nekakšen slow food ene domače kmečke oštarije. Z veliko kvantanja in govoric. Korak za korakom. Napad na institucijo, napad na novinarje, napad na urednike, napad na generalnega direktorja ter rezanje v nasprotnem vrstnem redu. Glavno besedo pa so na koncu imeli pokončni junaki programskega sveta, ki niso znali najti poti do televizije. Bravo in še enkrat bravo. Lov na čarovnice je odprt. Nagradna igra, kdo si zasluži vodilna mesta na nacionalki, pa zaključena. In trio Pesek-Možina-Pirkovič že reže torto zmagoslavja. Medalje so podeljene.