Bob Dylan obtožen spolnega nasilja

Obtožba o spolni zlorabi se je minuli teden zgrnila še na Nobelovega nagrajenca, glasbenika Boba Dylana. Dylana je spolne zlorabe obtožila danes 68-letna ženska, ki živi v Connecticutu, v času domnevne spolne in fizične zlorabe pa naj bi imela zgolj 12 let. Nobelovec naj bi jo leta 1965 najprej omamil z alkoholom in drogami, nato pa naj bi jo šest tednov redno zlorabljal. Po obtožnici, v kateri je domnevna žrtev opisana kot J. C., naj bi Dylan izkoristil svoj zvezdniški status in si pridobil njeno zaupanje, da bi nad njo imel nadzor in uresničil svoj načrt, da jo zlorabi.