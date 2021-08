Depp: Hollywood me bojkotira

Johnny Depp je v prvem intervjuju, ki ga je dal po izgubljeni bitki proti britanskemu tabloidu The Sun, spregovoril tudi o svojem življenju v zadnjem letu. Depp, ki je za The Sunday Times promoviral film Minamata, pri katerem je sodeloval tudi kot producent, namreč ni mogel mimo posledic, ki so jih prinesle obtožbe nekdanje žene, igralke Amber Heard, da jo je fizično zlorabljal. Drama po resničnih dogodkih Minamata, v kateri Depp igra fotografa W. Eugena Smitha, ki je za revijo Life v zgodnjih 70. letih dokumentiral zastrupitev japonskih vaščanov z živim srebrom, bo prišla na spored kinematografov v Veliki Britaniji, ne pa tudi v ZDA, kar Depp in režiser filma Andrew Levitas pripisujeta tudi sodni bitki na Otoku, zaradi katere so mediji igralca označili za pretepača žensk. »Hollywood me bojkotira,« je dejal Depp v intervjuju in nadaljeval: »En človek, en igralec v neprijetni, umazani situaciji, v zadnjih nekaj letih? Ampak veste, grem naprej, tja, do koder moram priti, da… Da osvetlim stvari.«