Boj za nasledstvo Merklove v ciljni ravnini

Še mesec dni je do nemških parlamentarnih volitev, ki so letos zaradi odhoda kanclerke Angele Merkel iz nemške politike bolj razburljive in nepredvidljive kot katere koli v zadnjem poldrugem desetletju. Bliže ko so, bolj je za stranko Merklove negotovo, ali ji bo volilni izid ponudil možnost, da po sedanji veliki koaliciji, ki je bila po volitvah leta 2017 sestavljena z veliko muko, oblikuje tudi naslednjo vlado.