Ker se z delom vlade po javnih raziskavah ne strinja večina Slovencev, po njihovem mnenju nasprotovanje vladi presega delitve na »levo in desno, na mesta in podeželje, na premožne in socialne ogrožene«.

Poudarjajo, da s protesti nadaljujejo, saj zaradi spornega delovanja vlade ne morejo čakati na redne državnozborske volitve. Po njihovem mnenju vlada ni prevzela odgovornosti glede zakona o vodah, pred začetkom šole še ni jasno, kako bo v letošnjem šolskem letu zagotovila varno in kakovostno izobraževanje, nadaljevala je z napadi na medije in okrepila pritiske na delovanje policije, še vedno ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev. Prav tako je Slovenija med državami z najnižjim zaupanjem v cepljenje v Evropski uniji.

Na Triglav so se odpravili, ker je simbol slovenske družbe in zgodovinsko pomemben simbol upora. Ob tem so izpostavili, da tako kot Triglav tudi oblast »pripada ljudstvu in ne politikom«.

Kolesarji se bodo kljub simboličnemu protestu na Triglavu danes ob 19. uri zbrali na Trgu republike v Ljubljani.