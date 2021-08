Z ognjem nad ščurke Gasilci iz Ludbrega pri Varaždinu so se znašli v prav nenavadni intervenciji. V torek zvečer so oddrveli pomagat Hrvatu, na čigar dvorišču sta gorela dva avtomobila. Da bi preprečili širjenje požara na bližnji gozd, so morali celo poklicati okrepitve. Izkazalo se je, da je 40-letnik svoja sicer nevozna avta zažgal sam, da bi se s tem znebil ščurkov, ki so si v njiju naredili dom. Ali je smrtonosna akcija prinesla pozitiven rezultat, nam ni uspelo izvedeti. Obstaja sicer vsesplošno prepričanje, da so ščurki tako trdožive živali, da so odporni celo proti radioaktivnemu sevanju in bi preživeli jedrsko vojno. Prav nič dobra novica za gospoda z vžigalicami.

Likvidacija Geronima »Rešimo Geronima« in »Pravica zanj« je odmevalo iz gruče protestnikov, zbranih pred britanskim kmetijskim ministrstvom. Niso bili uslišani. Kakor tudi ne več kot sto tisoč tistih, ki so podpisali peticijo, in kljub pritožbi lastnice na višje sodišče. Geronimo bo umrl. Natančneje – usmrtili ga bodo. Osemletnik ima namreč tuberkulozo. In ne, ne gre za človeka. Geronimo je alpaka. A čeprav je bil v izolaciji že vse od prve okužbe leta 2017 in je na domači farmi ni širil med druge živali, je sodišče odločilo, da mora vseeno umreti. Njegova skrbnica se kljub zavrnitvi sodišča – ja, sodniki se ukvarjajo tudi s takimi primeri – ne bo predala. Napovedala je, da se bo odločno uprla vsakomur, ki bo prišel v bližino njenega ljubljenčka.

Oživljali čivavo Policisti so res pravi junaki. In nobeno delo se jim ne zdi pod častjo, če to pomeni, da nekomu pomagajo. V Hamburgu jim je zelo prav prišlo znanje prve pomoči. Na postajo je namreč pritekla povsem panična, objokana deklica s čivavo v naročju. Kuža je nehal dihati, ko ji je po nesreči padel na tla. »Na pomoč, na pomoč,« jih je rotila. Možje v modrem so najprej preverili njegove osnovne telesne funkcije, med oživljanjem so mu masirali srce, nato pa mu je eden od njih začel vdihavati kisik. Usta na usta oziroma usta na smrček. Postopek so ponavljali vse do najbližje veterinarske službe. Zgodba ima srečen konec. Kuža je preživel.

Komunala kriva za napad medveda Z napadi medvedov se ne ukvarjamo samo pri nas, ampak tudi čez lužo. A tam imajo večje težave z »žrtvami« kot s kosmatinci. Moški iz Kalifornije je prav zaradi bližnjega srečanja z zverjo vložil tožbo, a kakopak ne proti živali, temveč proti komunalnemu podjetju, ki za čistočo skrbi na jezeru Tahoe. Američan je pred časom tam počitnikoval z družino. Najeli so kočo, s seboj so vzeli tudi družinskega psa. En dan ga je peljal na sprehod in ko je želel vrečko z njegovim iztrebkom vreči v smetnjak, naj bi v bližini videl medveda. Ta se mu je počasi približeval. Moški se je na smrt prestrašil, se spotaknil, si zvil gleženj in padel na hrbet. Kasneje je potreboval operacijo tako noge kot hrbtenice. Se sprašujete, kaj ima s tem komunalna služba? Tudi mi. No, Američan vztraja, da se zaradi pokvarjenega zapaha na smetnjaku ta ni samodejno zaprl, kar je privabilo medvede. Z njimi ima lokalna skupnost velike težave, saj v lovu na hrano vdirajo v hiše in tu in tam še koga napadejo. Junija je turist v enega od njih ustrelil, ko je ta prilomastil v njegovo kočo.