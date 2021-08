Kot so sporočili z občine Jesenice, zadnja dva tedna dnevno prejemajo pritožbe in predloge občanov glede prometnih razmer v občini. Številni vozniki namreč ob večkilometrskih zastojih pred predorom Karavanke iščejo alternativne poti do meje z Avstrijo, zato se tranzitni promet vali skozi Jesenice, kjer prav tako nastajajo zastoji in kolone. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v turistični sezoni zaradi izjemne gostote prometa vsak dan usklajujeta svoje aktivnosti z jeseniškimi in kranjskogorskimi policisti. Trudijo se, da bi bili negativni učinki velike gostote prometa čim manj opazni med lokalnim prebivalstvom, zato z zaporami, usmerjanjem in pospeševanjem skrbijo za večji pretok in manjše obremenitve. Občasno zapirajo izvoze z avtoceste za tranzitni promet, namesto semaforjev ročno usmerjajo promet in za tranzit zapirajo lokalne ceste. Promet skozi Podmežaklo je že en teden dovoljen samo za lokalne prebivalce, nadzor nad upoštevanjem omejitev prometa pa izvajajo občinski redarji.

V občini Jesenice je treba prometne tokove ustrezno celostno regulirati. »Če jih nekje prekinemo, smo na drugi lokaciji še dodatno obremenili promet in povzročili popolno blokado prometa, kar bi posledično za Jesenice povzročilo izjemne prometne pritiske lokalnih prometnih povezav tako iz smeri Žirovnice kot Bleda,« so pojasnili.

»Kljub vsem prizadevanjem pristojnih pa ob največjih obremenitvah prometnih zamaškov ni mogoče preprečiti,« poudarjajo na občini. sta