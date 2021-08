Zdravstveni inšpektorat prejel prijave domnevnih izdaj potrdil necepljenim osebam

Zdravstveni inšpektorat je konec meseca julija 2021 prejeli tri prijave, ki so se nanašale na domnevno izdajo potrdil o cepljenju osebam, ki sploh niso bile cepljene. Prijave so se nanašalne na cepilne centre ZD Krško, ZD Brežice in Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana.