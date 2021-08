Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je razrešitev Gorščakove razkril v pismu zaposlenih. V tem je zapisal: »Odločitev sem sprejel na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila, potem ko programski svet RTV Slovenija ni sprejel odločitve v zvezi s predlogom o soglasju k razrešitvi direktorice Natalije Gorščak v zakonsko določenih 15 dneh.«

»Do razpisa za novega direktorja Televizije Slovenija in nadalje imenovanja, bom dela in naloge direktorja Televizije Slovenija, opravljal sam,« je še dodal. »Gre za začasno rešitev, s katero bom zagotovil, da bodo vse aktivnosti na Televiziji Slovenija potekale nemoteno in v skladu z internimi akti, statutom in zakonom o RTV Slovenija. Ob tem bi želel posebej poudariti, da ta rešitev ne pomeni posega v program oziroma vaše delo, odgovorni uredniki in uredniki so pri svojem delu neodvisni in avtonomni. Tako kot doslej verjamem, da boste še naprej svoje delo opravljali profesionalno in strokovno.«