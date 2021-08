Maksimilijanovo smrt za svoj čas provokativno tematizira tudi serija slik Edouarda Maneta Usmrtitev cesarja Maksimilijana I. (1867–1869). Prikazuje trenutek, ko je mehiški eksekucijski vod sprožil smrtonosne strele na habsburškega plemiča in njegova mehiška pomočnika, Mejio in Miramona. Mehiški vod? Oblečeni so vendar v francoske uniforme! Manet s tem sporoča, da so bili Francozi z Napoleonom III. na čelu tisti, ki so v resnici krivi za smrt nesrečnega cesarja. Slikar je sicer o isti temi izdelal tri velike oljne slike, manjšo oljno skico in litografijo. Vseh pet del je bilo združenih na razstavi v Londonu in Mannheimu v letih 1992–1993 in v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku leta 2006. (Foto: Wikipedija)