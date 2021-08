Slavko Gaber: Oseba, ki vodi vlado, Slovenijo uničuje

Profesor sociologije vzgoje Slavko Gaber s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ima na področju izobraževanja dolgoletne politične izkušnje. Med leti 1992 in 2002 je bil štirikrat minister za izobraževanje, znanost in šport. V tedanjem času je bil viden član stranke LDS in eden politično najmočnejših sodelavcev dolgoletnega premierja Janeza Drnovška.