Goran Vojnović: Če bi le bili iskreni

Lahko si vi o novi afganistanski oblasti mislite karkoli, a morate priznati, da so bili po prevzemu oblasti iskreni in niso kot kakšni evropski tali...., pardon, zmerni desničarji slepomišili in leporečili, da bodo vladali demokratično, spoštovali ustavo in človekove pravice. Ne, talibani so lepo in pošteno priznali, da bodo ženskam pustili, da delajo in se izobražujejo znotraj njihovih kulturnih okvirov. Enako bo veljalo za medije, je na tiskovni konferenci v Kabulu pojasnil predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid. Tudi tem bo nova afganistanska oblast zavezana znotraj lastnih kulturnih okvirov, medtem ko bodo zasebni mediji lahko še naprej svobodni in neodvisni.