Beg zahoda iz Afganistana: Deset dni, ki je spremenilo svet

Lani je svet doletela pandemija covida, pravkar se nam je zgodil še Afganistan. Koliko »črnih labodov«, teh komajda verjetnih dogodkov, ki spreminjajo svet, lahko prenese človeštvo v tako kratkem času? Svetovni politiki, njihovi generali in obveščevalci so zmedeni onemeli. Ne sebi ne drugim ne znajo pojasniti, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kaj je pred nami. Analitiki, ti pametni generali po bitki, hitijo s pojasnili. Morda je še najbolj na mestu cinična ocena nekdanjega ameriškega šefa Cie in obrambnega sekretarja Roberta Gatesa, da se Amerika tradicionalno pripravlja na napačne vojne z napačnimi silami in strategijo ter jih zato – tradicionalno izgublja.