Kot je povedal ravnatelj muzeja Ermitaž v Sankt Peterburgu Mihail Pjotrovski, mačke pri njih obravnavajo kot del osebja. Tradicija načrtnega naseljevanja mačk v njihovem muzeju se je začela že v 18. stoletju. Ena izmed legend pravi, da je prvega mačka z Nizozemske pripeljal ruski car Peter Veliki in ga naselil v svojem starem lesenem Zimskem dvorcu, kjer so se razmnožile podgane, ki so neusmiljeno glodale vse, kar jim je prišlo pod zob. Nato se je hči Petra I., carica Elizabeta, ki se je bala podgan, odločila pripeljati še več mačk. Mački so se udomačili in v času vladavine ruske carice Katarine Velike, ki je zaslužna za odprtje najbolj slavnega ruskega muzeja Ermitaž, dobili tudi uradni status varuhov ruskih umetniških galerij. Do današnjega dne sanktpeterburški mačkoni ponosno nosijo naziv paznikov umetniških galerij Ermitaža. Vsak maček ima osebno izkaznico in prostor v kleti. Dandanes tam biva približno 60 mačk. Obveznost lovljenja podgan jim več ne visi nad glavo, dovolj je, da se čuti njihova prisotnost in sliši njihovo mijavkanje. Ruske mačke so nadležnim podganam enkrat za vselej pokazale, kdo je pravi gospodar muzejskega podzemlja.