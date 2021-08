Kupil jo je, ker mu je bila všeč, a namenil jo je za darilo malemu sinku. Toda ko je prišel domov, je spoznal, da je njegov sin tako imenovana Pokemon generacija in Jaka Racman mu ni pomenil prav nič. Pa se je Stjepan odločil, da bo te igračke začel zbirati zase. Danes ima ogromno zbirko igrač, izdelanih v Združenih državah Amerike, Braziliji, vseh evropskih državah, celo igračke, ki so jih izdelali v Romuniji in bivši Sovjetski zvezi. Je največji zbiralec tovrstnih igračk na Hrvaškem in nadvse si želi, da bi lahko nekoč odprl muzej igračk z liki iz risank Walta Disneyja. Z njim bi razveselil mnoge otroke, najbrž pa še veliko več starejših, ki so rasli ob Disneyjevih risankah in popularnih likih. Stjepan sicer pravi, da je to zelo drag hobi, saj se cene gumijastih igračk po Disneyjevih likih gibljejo od 30 pa vse do 800 evrov, odvisno od velikosti, ohranjenosti in proizvajalca. V morju igračk so tri, ki so mu še posebej pri srcu. Najprej je tu Jaka Racman iz Brazilije, prav posebna igračka, ki jo je iskal polnih 15 let. Naslednji je »roker Jaka« iz Romunije, tudi zelo redek, tretji pa Pluto, edina gumijasta igračka, izdelana v enem kosu. Ja, v muzeju bi imel kaj pokazati!