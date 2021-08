»Čeprav imamo globoke spore, govorimo drug z drugim in tako bi moralo ostati,« je dejala Merklova.

Putin pa je izrazil prepričanje, da bodo pogovori danes vsebinski in da se bosta osredotočila na gospodarstvo. »Nemčija ostaja ena najpomembnejših partneric za nas, tako v Evropi kot v svetu,« je povedal.

Zadnjič v Moskvi kot kanclerka

Putin je danes sprejel Merklovo s šopkom rož. To je njen zadnji obisk Moskve v vlogi kanclerke, saj se po nemških parlamentarnih volitvah jeseni umika iz politike.

Merklova je v Moskvo prišla sredi velikih napetosti med Rusijo in zahodnimi državami ter tudi Moskvo in Berlinom. Prihaja tudi natanko na obletnico napada s strupom na ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. A to je le eden od primerov, ki bremenijo odnose med Rusijo in Nemčijo. Med drugim so bile sankcije uvedene tudi zaradi hekerskega napada na nemški bundestag leta 2015, še vedno pa ni rešeno vprašanje ukrajinskega konflikta, ki sega v leto 2013. Merklova bo sicer v nedeljo potovala tudi v Kijev.

Sicer pa naj bi se Merklova in Putin pogovarjala še o situaciji v Afganistanu po vrnitvi talibanov na oblast, pa tudi o položaju v Belorusiji. Prav tako naj bi se posvetila plinovodu Severni tok 2, ki je tik pred dokončanjem in ki povzroča nejevoljo med nemškimi zavezniki, zlasti Balti, Poljaki in Američani.

Merklova je bila v Moskvi zadnjič januarja 2020. Njen tokratni obisk pa je namenjen tudi obeležitvi 80. obletnice napada nacistične Nemčije na takratno Sovjetsko zvezo.