»Na žalost moram končati letošnjo sezono,« je danes na twitterju zapisal Španec in dodal: »Iskreno povedano se že leto dni bolj borim z nogo, kot bi se moral in kot imam časa ... Moram najti rešitev za ta problem, da bom lahko igral še naslednjih nekaj let.«

Kot še pravi 35-letni Nadal, se je za predčasne konec sezone odločil po posvetu z družino in ekipo. »Letos sem izpustil številne stvari, ki so mi zelo pomembne - Wimbledon, olimpijske igre in US Open.« Manjkal bo tudi na finalu ATP v Londonu in končnici Davisovega pokala v Madridu. A njegova odločitev je bila nujna, saj ima težave s poškodbo vse od leta 2005. Vsekakor pa je poudaril, da se na teniška igrišča namerava vrniti čim prej.

Že pred tem sta igranje v Flushing Meadowsu odpovedala tudi Švicar Roger Federer in Avstrijec Nicolas Thiem, ki sta se prav tako odločila za predčasen konec sezone.