British Airways bo na Heathrow sprva letel vsak petek in nedeljo, konec avgusta pa naj bi dodal še dva leta, in sicer v ponedeljek in sredo, so pojasnili v Fraportu.

Zadovoljstvo ob skorajšnji vrnitvi britanskega prevoznika je že izrazil vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janez Krašnja. »Na ljubljansko letališče se vrača ena od najbolj priljubljenih povezav slovenskih letalskih potnikov. Veseli nas, da bo na njenih krilih spet okrepljena turistična in gospodarska vez med Slovenijo in Veliko Britanijo. Upamo, da bo ugodna zdravstvena situacija omogočila krepitev povezave s pogostejšimi leti,« so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Easyjet dvakrat tedensko na Gatwick Povezavo z Londonom naj bi 8. septembra vzpostavil tudi nizkocenovnik Easyjet, z dvakrat tedenskimi leti na letališče Gatwick. Na brniškem letališču pričakujejo tudi prihod prevoznika Flydubai, ki bo 24. septembra ponudil neposredne lete v Dubaj. Kljub počasnemu sproščanju omejitev pri potovanjih po svetu se ponudba letov povečuje. Do konca oktobra si obetajo skupaj 15 rednih letalskih povezav. Kot so navedli, je spodbudno tudi to, da se število letov na obstoječih destinacijah ves čas povečuje, obetavne pa so tudi že najave letov za zimsko sezono. Trenutno lete v Slovenijo opravljajo Aeroflot, ki trikrat tedensko leti v Moskvo, Air France, ki vsak dan leti v Pariz, Air Montenegro, ki z Brnika dvakrat tedensko leti v Tivat, Air Serbia, ki devetkrat tedensko leti v Beograd, Brussels Airlines s petkratnimi tedenskimi leti v Bruselj, Iberia, ki dvakrat tedensko leti v Madrid, Lot, ki šestkrat tedensko leti v Varšavo, Lufthansa, ki 15-krat tedensko leti v Frankfurt, Swiss, ki petkrat tedensko leti v Zürich, Transavia, ki trikrat tedensko leti v Amsterdam, Turkish Airlines s petkratnimi tedenskimi leti v Istanbul in Wizz Air, ki dvakrat tedensko leti v Bruselj na letališče Charleroi. Poleg že omenjenih do konca poletne sezone na Brniku pričakujejo še povezavo v Podgorico, ki jo bo ponudil Air Montenegro.