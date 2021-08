Minister Poklukar je povedal, da je vlada na današnji dopisni seji vlada določila dejavnosti, za katere bo državni proračun kril stroške testiranja. Seznam med drugim tvorijo zaposleni v zdravstvu, socialno varstvenih zavodih, vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo. Stroške testiranja bo proračun kril tudi za osebe, ki ponujajo storitve in izdajajo blago, za organizatorje prireditev in izvajalce vzgoje na področju verske svobode, za osebe, ki jim je z odloki vlade določeno obvezno testiranje na virus ter za ostale skupine. Ob testiranju bodo morali posamezniki predložiti potrdilo, da so zaposleni v eni od panog, ki je upravičena plačila hitrih testov.

Uredba določa tudi, da se sredstva za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake zagotovi iz državnega proračuna. Samotestirati se bodo pričeli s 1. septembrom, teste pa bodo izvajali doma.

Minister je predstavil tudi spremembe pri nacionalni strategiji cepljenja. Ta po novem predviden tretji, poživitveni odmerek. Ta bo v prvi vrsti namenjen imunsko oslabljenim osebam. Kasneje bo sledilo še cepljenje najbolj ranljivih skupin. Povedal je še, da je bilo v strategijo, po priporočilih stroke, dodano, da cepljenim osebam ob rizičnem stiku, ne bo treba v karanteno, in sicer v obdobju 9 mesecev po polnem cepljenju.

Znani pogoji za delo v šolah do 6. septembra Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je povedal, da bomo v Sloveniji novo šolsko leto začeli, kot smo ga končali. Po modelu B, ki omogoča izvedbo celotnega programa v šolah in vrtcih. »Trenutna epidemiološka slika je takšna, da bo za zagotavljanje varnega učnega okolja potrebno, dosledno upoštevanje higienskih ukrepov, nošenja mask, redno prezračevanje in upoštevanje PCT pogoja,« je pojasnil. »Naj zagotovim, da so vsi ukrepi, ki jih bomo izvajali, premišljeni in izvedljivi ter jih že poznamo. Prihodnji teden v skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela danes za vzgojno-izobraževalne zavode in za izvajanje športnih programov, velja pogoj PCT oziroma hitro testiranje enkrat tedensko. Za obdobje po 6. septembru pa vas bomo pravočasno obvestili.« Samotestiranje učiteljev se bo pričelo predvidoma s 6. septembrom. Starši otrok in drugi, ki vstopajo v vrtce ali izobraževalne ustanove ne bodo potrebovali izkazovati PCT pogojev, bodo morali pa upoštevati vse ostale zaščitne ukrepe.