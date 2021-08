Oblasti v Pekingu so že maja napovedale, da bodo parom dovolile, da imajo tri otroke, zdaj pa je zakon dokončno sprejel stalni odbor kitajskega ljudskega kongresa.

Ta je danes po poročanju britanske BBC sprejel tudi več resolucij, namenjenih povečanju rodnosti in »zmanjšanju bremena« vzgoje otrok. Med drugim ukinjajo denarno kazen, ki jo pari plačujejo, če imajo več otrok, spodbujajo lokalne oblasti k omogočanju starševskega dopusta, povečanje zaposlitvenih pravic žensk ter izboljšanje infrastrukture za varstvo otrok, poročanje kitajske tiskovne agencije Xinhua povzema BBC.

Na Kitajskem je skoraj 40 let veljala sporna politika enega otroka, ki so jo oblasti v strahu pred staranjem prebivalstva in gospodarsko stagnacijo sprostile leta 2016. Takrat so parom dovolile, da imajo dva otroka.

Kljub prizadevanjem vlade, da bi pare spodbudila, da imajo otroke, pa število rojstev na Kitajskem še naprej upada. Leta 2020 je po podatkih kitajskega statističnega urada padlo na rekordno nizkih 12 milijonov.