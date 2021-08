A takrat so bili še tako trpki, da so nazadnjaki trdili, da njihovo uživanje povzroča blaznost, zato so jih imeli predvsem za okras. Sčasoma so se sorte križale do te mere, da so sadeži postali precej okusnejši. Tudi ime jajčevec izvira iz časov, ko so bili sadeži manjši in svetlejši, podobni kokošjim jajcem. Pravijo jim tudi gvinejske buče, Grki jim pravijo melitzane, od tod tudi poslovenjen izraz melancane. Pogosto se dogaja, da jih kakšen oštir v svoje jedilnike »namala« kot malancane namesto melancane, zato se jih je ponekod oprijelo tudi takšno pokvečeno, napačno ime.

Jajčevci se imenitno ujamejo z baziliko in česnom, rožmarinom, poprovo meto in origanom ter drugimi sredozemskimi začimbami. V Aziji uspevajo kot trajnica in so v tamkajšnji kuhinji nepogrešljivi že stoletja. V Evropi so uveljavljeni zlasti v francoski, grški, italijanski in turški, torej pretežno sredozemski kuhinji. Grki iz jajčevcev pripravljajo musako, v arabskem svetu so v modi nadevani s paradižnikom in čebulo, Španci pripravijo marinirane, pri nas pa jih radi dodamo v ajvar. Kadar jih pečemo, moramo biti zelo previdni, saj jajčevci »spijejo, kolikor vidijo« – še najraje olja. Ravno iz teh razlogov se jim velja izogniti v nekaterih manj skrbnih gostilnah, sploh ocvrtim ali pečenim. Zabavni so tako imenovani vegetarijanski krožniki, ki pogosto vključujejo tako mastne pečene jajčevce, da bi iz vsake rezine lahko stisnili za skodelico olja, če bi se potrudili.

Sicer pa so pravilno pripravljeni jajčevci varovalno živilo, bogato z vlakninami in kalijem. Paziti velja, da uporabimo čvrste mlade sadeže, ki imajo napeto in gladko kožo (starejši so namreč precej grenki in neprimerljivo slabšega okusa). Iz njih pa lahko pripravimo marsikaj. Poleg tradicionalne uporabe v ajvarju lahko jajčevce narežemo na tanke rezine in jih na hitro popečemo na zares rahlo naoljeni ponvi ali na žaru, s čimer dobimo hitro pripravljeno prilogo ali celo glavno jed. Enako pripravljeni jajčevci se bodo odlično obnesli, če z njimi obložimo pico (če jo obložimo s surovimi, spustijo preveč vode, rezultat pa je razmočena pica) ali sendvič ali pa jih po plasteh, med katere naložimo nadev iz praženega mletega mesa, čebule in paradižnika, zložimo v izvrstno musako ali samo s paradižnikovo omako in mocarelo v parmidžano, o kateri smo že pisali. Podobno, a še starejšo značilno grško jed lahko zelo okusno in enostavno pripravite po tokratnem receptu.

PEČENI JAJČEVCI S FETO PO GRŠKO SESTAVINE ZA 6 OSEB 1 kg svežih jajčevcev 500 g zrelega paradižnika 250 g sira feta 5 strokov česna 1 bučka 1 dl oljčnega olja morska sol, sveže zmleti poper timijan, origano 1 šopek bazilike PRIPRAVA 1Jajčevce operemo in narežemo na centimeter debele rezine. Če so jajčevci večji in imajo rjava semena, rezine vsaj pol ure ali uro pred pripravo malo nasolimo, in ko spustijo vodo, še rahlo ožamemo. Če jih nasolimo, hkrati preprečimo, da bi rezine jajčevca med pečenjem vpile preveč olja, zato nekateri nasolijo tudi povsem mlade jajčevce. 2Paradižnik in bučko operemo, narežemo na majhne kocke ter stresemo v večjo solatno skledo. Baziliko operemo in osmukamo liste ter jih nasekljamo, potrebujemo jih približno za 5 zvrhanih žlic, in stresemo k paradižniku. Česen olupimo in drobno nasekljamo ter prav tako stresemo k paradižniku. Pečico ogrejemo na 176 °C. 3(Ožete) rezine jajčevcev z obeh strani zlato rjavo popečemo v večji ponvi na malo olja. Popečene zložimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Vsebino solatne sklede začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo. Mešanico z žlico enakomerno razporedimo po rezinah jajčevcev v pekaču. Sir nadrobimo in enakomerno razporedimo po vrhu. Rahlo začinimo z origanom ali timijanom in za 45 minut porinemo v pečico. Jed poškropimo z oljčnim oljem in postrežemo, lahko tudi ohlajeno. Poleg seveda ponudimo vino. Čas priprave in kuhanja: 65 minut

POLETNA PARADIŽNIKOVA JUHA Z RIŽEM Potrebujemo 1 kg zrelega paradižnika, 1 veliko čebulo, 3 stroke česna, 1 dl terana, 3 dl vode, 1 žlico paradižnikove mezge, 1 šopek peteršilja, 1 pest riža, morsko sol, sveže zmlet poper, oljčno olje. Priprava Čebulo nasekljamo in jo v večjem loncu posteklenimo na oljčnem olju. Medtem nasekljamo česen in ga dodamo na koncu praženja, le toliko, da zadiši. Dodamo vino in ko nekoliko povre, še narezan paradižnik, koncentrat in vodo. Ko zavre, počasi kuhamo 15 minut in začinimo po okusu; dodamo tudi polovico sesekljanega peteršilja in po želji zalijemo z malo vode, če se nam zdi pregosto. Nazadnje vmešamo opran riž in počasi kuhamo, da se zmehča na zob. Odstavimo in pustimo pokrito, da se riž do konca zmehča, nato posujemo s preostalim sesekljanim peteršiljem in postrežemo.