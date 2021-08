Talibani so novinarja iskali od hiše do hiše, navaja DW. V tej akciji je bil nato ustreljen še en sorodnik novinarja, drugi pa so uspeli pobegniti in so zdaj na begu.

Talibani so preiskali domove še vsaj treh novinarjev, ki delajo za DW. Njihove kolege pa so odpeljali ali ubili. DW navaja primer Nematulaha Hemata iz zasebne televizije Gargašt, ki so ga talibani odpeljali, voditelja na radiu Paktia Gag Tufana Omarja pa so ubili.

»Očitno je, da talibani že izvajajo organizirano iskanje novinarjev, tako v Kabulu kot v provincah. Zmanjkuje nam časa,« je opozoril Limbourg in pozval nemško vlado k hitri pomoči njihovim sodelavcem. Pozivu so se pridružili tudi drugi nemški mediji.