Sturm dan pred tekmo sploh ni opravil treninga na stadionu Fazanerija, ampak je vadil doma v Gradcu in se šele zvečer pripeljal v Maribor, kjer se je nastanil v hotelu. Danes dopoldne je pod Pohorjem opravil običajno aktivacijo mišic in se šele pozno popoldne odpeljal v Mursko Soboto. Za razmočeno igrišče v Fazanerji po nedeljskem nalivu je bilo celo dobrodošlo, da je lahko ves dan počivalo, saj je tudi Mura zadnji trening opravila v Renkovcih. Čeprav Uefa ne dovoli, da bi navijači svoje klube spodbujali na gostovanjih, je bilo sinoči tam tudi 400 glasnih podpornikov Sturma. Mura je objavila uradno obvestilo, da navijači Sturma ne morejo kupiti vstopnic, a podporniki kluba iz Gradca so se očitno znašli tudi zaradi bližine mest. Murska Sobota je oddaljena le dobrih 100 kilometrov, kar pomeni, da je bila pot krajša kot na večino gostovanj v avstrijskem državnem prvenstvu.

Trener Mure Ante Šimundža je v polno zadel s presenečenjem, ko je v začetno enajsterico v napad postavil Žiga Škofleka. Sturm na 27-letnega Celjana ni bil pripravljen, saj je po odvzeti žogi in šolski akciji že v tretji minuti dosegel pravi evrogol s strelom s 25 metrov. Veliko dela sta pred tem opravila Kous in Horvat, ki je upravičil, da je po odhodu Koutra v Turčijo dobil dres s sveto številko deset. Po prejetem golu je Sturm v skladu s svojim slovesom agresivne ekipe s presingom in veliko teka krenil po izenačenje, ki ga je dočakal v 18. minuti. Po dvoboju Kozarja in Kiteišvilija je Gruzijec padel in angleški sodnik Oliver je hitro pokazal na enajstmetrovko. Uspešni realizator je bil Jantscher, potem ko se je vratar Obradović vrgel v pravo smer, a je žoga zaradi neravnega igrišča tik pred njim odskočila. Po izenačenju je ritem igre nekoliko padel. Sturm je imel pobudo, vendar je Mura zgostila igralni prostor v zvezni vrsti, v obrambi pa igrala čvrsto in agresivno ter do odmora brez težav odbila napade gostov.

Mura je drugi polčas odprla s sijajno priložnostjo Škofleka, ki je streljal mimo gola, nato pa je začela trdnost obrambe Mure pokati. Zbranost Prekmurcev v obrambi je popustila in tekma je bila po uri igre odločena v treh črnih minutah za Muro. Najprej je Ganec Yeboah (njegov stric je bil znani nogometaš Tony Yeboah), ki ima italijanski potni list, poslal predložek v kazenski prostor, kjer se je Kiteišvili dobesedno vrgel na žogo in jo z glavo poslal v mrežo. Mura si še ni opomogla po šoku, ko je Kous z nespametno podajo omogočil Yeboahu, da se je vpisal med strelce. Veselje navijačev Sturma ob golih je bilo tako veliko, da je popustila ograja ob njihovi tribuni. Po zaostanku dveh golov je Mura dvignila ritem, zaigrala napadalno, si priigrala kopico priložnosti, a zadetka ni dosegla, ker je zmanjkalo zbranosti in kakovosti pri zaključnih strelih, ko je nekajkrat zablestel vratar Siebenhandl.

»To je Evropa, kjer si kaznovan za vsako napako. Škoda za zapravljene priložnosti po zaostanku 1:3. Nič še ni izgubljeno in gremo optimistično na povratno tekmo v četrtek v Gradec,« je povedal igralec Mure Alen Kozar za televizijsko postajo Sportklub. »Z izidom smo zelo zadovoljni. Zadnjih 20 minut smo igrali preveč pasivno in si sami zagrenili življenje. Mura je potrdila kakovost, na srečo smo bili mi boljši. Čaka nas zahtevna povratna tekma,« je dodal Slovenec v vrstah Sturma Jon Gorenc Stanković.