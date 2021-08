Konec januarja 2022 se bo 80-letnemu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli iztekel sedemletni mandat in parlament bo volil njegovega naslednika, o katerem bo glasovalo 630 poslancev in 315 senatorjev. Za Mattarello se je 3. avgusta začelo obdobje »belega semestra«, ko po 88. členu italijanske ustave šest mesecev pred iztekom mandata predsedniku države ni dovoljena uporaba enega od najpomembnejših in odločilnih političnih vzvodov v njegovi prisojnosti, to je odslovitev poslancev in senatorjev ter sklic predčasnih volitev, če bi to zahtevala politična situacija.

To določbo je v ustavo, ki je bila spisana po drugi svetovni vojni, uspelo vriniti nekemu poslancu italijanske komunistične stranke z namenom, da se prepreči morebiten »zakonit državni udar«, kot je pojasnil predlagatelj. Takrat in v dvajsetletni prevladi fašizma je bila prisotna bojazen, da bi kak avtoritarni poglavar države lahko pred iztekom mandata razpustil parlament in sklical predčasne volitve, da bi si pridobil naklonjenost novoizvoljene skupščine za njegovo vnovično izvolitev.

Premier ne bi imel težav v parlamentu Funkcija predsednika države je v Italiji zelo pomembna, ker predstavlja nacionalno enotnost in največjo moralno avtoriteto znotraj sistema. Njegova vloga kot političnega razsodnika oziroma moderatorja prihaja v ospredje predvsem v kriznih časih oziroma v obdobjih šibkih vlad, ki nimajo zadostne parlamentarne podpore. Nekdanji predsednik Giorgio Napolitano (2006–2015) je na primer državo izvlekel iz kaosa leta 2011 po odhodu Silvia Berlusconija s premierskega položaja. Leta 2015 izvoljeni Mattarella je imel opraviti s štirimi predsedniki vlad, kar z drugimi besedami pomeni s štirimi vladnimi krizami v Italiji. Med letoma 2018 in 2021 je spretno obvladal politično krizo, ki so jo zakuhali Gibanje 5 zvezd, Liga in Italia Viva. Februarja letos je dosegel oblikovanje vlade nacionalne enotnosti z Mariem Draghijem na čelu, v njej sodelujejo vse parlamentarne stranke, razen skrajno desne Bratje Italije. Italijanske politične stranke si zaradi vloge oziroma pristojnosti predsednika države vselej prizadevajo postaviti svojega moža v palačo na Kvirinalu, v kateri so med letoma 1871 in 1946 prebivali italijanski kralji. Tudi tokrat bo tako. Med predlogi je tudi ta, da bi Mattarella kandidiral za še en mandat, kar pa je sam odločno zavrnil, rekoč, da je prestar in si želi počitka. V političnih strankah najpogosteje kroži ime premiera Maria Draghija kot možnega kandidata za bodočega italijanskega predsednika. Verjetno bi dobil večinsko podporo v parlamentu, a ne brez težav in ovir. Ko je sprejel Mattarellovo vabilo za prevzem premierske funkcije, je poudaril, da ne namerava delati politične kariere in da bo mandat na čelu vlade izpeljal do konca oziroma do rednih parlamentarnih volitev, ki so predvidene marca 2023.