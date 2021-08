Drugi dan zapored so se v Afganistanu včeraj odvijali protitalibanski protesti, vnovič pa so se nanje talibanski borci odzvali z orožjem. Več ljudi je bilo ubitih med protesti na vzhodu države v Asabadu, a včeraj ni bilo jasno, ali je do smrtnih žrtev prišlo zaradi strelov talibanov ali zaradi prerivanja med množico. Streli talibanov pa naj bi padli tudi na prvem protestu proti njihovi vladavini v prestolnici Kabul.

Čeprav protesti niso množični, vendarle kažejo na določen upor dela prebivalstva. Zato tudi ne čudi, da so talibani pred današnjimi petkovimi molitvami imame po državi pozvali, naj vernike v pridigah pozovejo k enotnosti.

Upor proti talibanom napovedujejo tudi v uporniški dolini Panšir, kjer je svojo neosvojljivo utrdbo v času sovjetske okupacije imel Ahmed Šah Masud. V njegove stopinje upornika namerava sedaj stopiti njegov 32-letni sin Ahmed Masud, podporo pa zagotovo uživa od nekdanjega podpredsednika Afganistana Amrulaha Saleha, ki naj bi prav tako pobegnil v Panšir. Masud je zatrdil, da so v Panširju nakopičili orožje vse od časov, ko je bil tik pred napadi enajstega septembra ubit njegov oče. Pričakovali so namreč, da bi lahko spet prišel dan, ko se bo treba braniti pred talibani. ag, agencije