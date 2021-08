Še pet tednov je do nemških parlamentarnih volitev, po katerih se bo začelo novo obdobje v sodobni nemški zgodovini, saj bo po 16 letih s položaja kanclerke odšla Angela Merkel. Kot kažejo zadnje ankete, je še odprto, kdo jo bo nasledil na čelu Nemčije. Njena Krščanskodemokratska unija (CDU) in bavarska Krščanskosocialna unija (CSU), ki nastopata skupaj, namreč izgubljata veliko prednost pred Zelenimi in socialdemokrati (SPD). Armin Laschet, njen naslednik kot kanclerski kandidat CDU in CSU, je očitno preveč medel.

Kot ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalije se je julija tudi neustrezno odzval na poplave. Kamera ga je celo ujela, kako se ob poplavah, v katerih je v Nemčiji umrlo 184 ljudi, od tega 47 v njegovi zvezni deželi, sproščeno smehlja. V zadnjih dneh se je na twitterju pojavila fotografija, na kateri dva člana CDU v Berlinu prelepita predvolilne plakate z njegovimi fotografijami z drugimi plakati CDU, na katerih ga ni.

SPD zmanjšuje zaostanek Če je še julija CDU/CSU imela 29 odstotkov podpore, SPD pa komaj 15, se zdaj zdi celo možno, da socialdemokrati zmagajo. To je zasluga njihovega 63-letnega kanclerskega kandidata Olafa Scholza, ki kot finančni minister daje vtis sposobnega in izkušenega politika. Scholzu, ki je bolj liberalno sredinsko usmerjen, se bo obrestovalo tudi to, da je v sredo odobril 30 milijard pomoči za obnovo po julijskih poplavah. Zdaj, ko je po dogodkih v Afganistanu zunanja politika v središču zanimanja Nemcev, kar 39 odstotkov vprašanih meni, da bi Scholz dobro vodil zunanjo politiko. Samo 16 odstotkov jih tako meni za Lascheta in prav tako 16 odstotkov za kanclersko kandidatko Zelenih Annaleno Baerbock. Po zadnji anketi Inštituta za družbene raziskave in statistične analize Forsa ima SPD že 21 odstotkov glasov, CDU/CSU pa samo še 23 odstotkov. Zeleni so pri 19 odstotkih. Več kot 10 odstotkov spet lahko pričakujejo liberalci (FDP) in skrajna desnica (AfD), petodstotni parlamentarni prag bo najbrž presegla še Levica. Četudi bi SPD zaostala za CDU/CSU, pa bi Scholz lahko postal kancler v vladni koaliciji z Zelenimi in FDP. Na Lascheta, ki je tudi voditelj CDU, zdaj pritiskajo mediji, pa tudi v lastnih vrstah, naj odstopi v korist voditelja CSU in bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja. »CDU in CSU sta se glede tega jasno odločili,« je nedavno ob taki ideji odvrnil Laschet. Spomladi je v ostrem boju za kanclerskega kandidata obeh strank premagal Söderja. Zdaj pa po anketi Forsa četrtina vprašanih, ki nimajo namena voliti za CDU/CSU, trdi, da bi volili ti dve sestrski stranki, če bi bil kanclerski kandidat veliko bolj dinamični Söder. Če bi to obljubo izpolnila samo polovica, bi CDU/CSU na volitvah dobila 33 odstotkov glasov.