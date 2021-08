Učenci in učitelji proti sečnji dreves ob šoli

Načrtovana sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta v naselju Nova vas v neposredni bližini Osnovne šole Frana Roša v Celju že nekaj mesecev razburja nekatere krajane in tudi zaposlene v šoli, učence in njihove starše. Ti so proti kakršnim koli posegom, ki bi terjali posek kakšnega od dreves v gozdičku ob šoli.