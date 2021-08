Problem samo dveh vrst jogurta iz časov Jugoslavije je nekdanja hrvaška predsednica prav tako izpostavljala kot Škrinjarjeva, a so jo (pre)mnogi potem postavili na trda sadna jogurtna tla. Nebuloze so eden povezovalnih dejavnikov desnice kjer koli.

Pri informaciji o podpori Škrinjarjeve odpiranju oken se tisti, ki jim spomin seže vsaj do začetka maja, ko je bila v DZ izredna seja o nujnosti dodatnih ukrepov za omejevanje širjenja virusa, spomnimo, da je bila kot drugi demokratični poslanci najbolj socialne in demokratične stranke proti kakršnim koli spremembam v obravnavi te problematike. Poslanci opozicije bi sicer dosegli uvedbo novih ukrepov, če poslanec DeSUS Simonovič nasprotovanja poslancev SDS ne bi podprl. Tedaj smo v Sloveniji beležili kakšnih 3700 smrti od covida, zdaj je teh okoli 4500. Ki jih je omogočilo nestrokovno in neodgovorno delo MZ, Gantarja, Bregantove, MDDSZ, Ciglerja Kralja, NIJZ in Kreka ter urada predsednika vlade. Ki so ignorirali nujnost uvedbe potrebnih aktivnosti.

No, Škrinjarjevi želim, da na svoji koži deli občutke vseh tistih, katerih starši so se okužili v DSO, ZD ali pa v UKC. In to primitivno balkansko politiko SDS so plačali tudi z življenjem. Več kot 2000 oskrbovancem od več kot 10.000 okuženih ta vlada, del katere je tudi Škrinjarjeva, v letu in pol ni bila sposobna in tudi ni hotela omogočiti dihanja čistega zraka v zaprtih prostorih, zaradi česar so na koncu tudi umrli. Če v tej vladi po letu in pol ni jasno, kaj je problem pri širjenju virusov, potem je dvom o njihovi opravilni sposobnosti zelo utemeljen.

In ja: nekdanji sistem je modelom kot Škrinjarjeva ali Grabar-Kitarovićeva poleg deficita jogurtov onemogočal tudi govorjenje takšnih neumnosti. Kakšna nostalgija me včasih zgrabi po starih časih. In od strank je prav SDS tista, ki najbolj neguje nekdanje negativne vzorce obnašanja nekaterih v partiji in v socializmu. Tudi misel »varčevali bomo, pa naj stane, kolikor hoče« gospa potrjuje z nasprotovanjem uporabi rekuperacije. Ki 90 odstotkov toplote odvedenega zraka prenese v vsesani, sveži zrak. Ob tem, kaj delajo in česa nujnega ne delajo v vladi in njenih satelitih pri dosedanjem upravljanju države ob epidemiji, me ne bi presenetilo, če bi vlado in del poslancev tožil avtor stripa Alan Ford. Za avtorske pravice. Kot recimo za tisto misel, da nobena bolezen ni zdrava.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap