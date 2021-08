Nato pa preseneti njihov odnos do pacientov. Rehabilitacijo plača zdravstvena blagajna, ampak to za njih ni dovolj. Nekaj vendar mora prispevati še pacient. In domislili so se načina in zaračunajo parkirnino po tri (3) evre na uro.

Če imaš terapijo 10 minut in končaš v manj kot eni uri, te parkiranje stane 3 evre. Če imaš tri terapije po 10 minut in to traja malo več kot eno uro, plačaš 6 evrov itd. Urnik terapij določajo sami in tako lahko imaš terapije razporejene tako, da skupaj trajajo tudi več kot pet ur (15 evrov). Brezplačno parkiranje je baje le 45 minut. Če pa trajajo terapije denimo osem dni, znesek za parkiranje ni več zanemarljiv za pacienta.

Zakaj parkirnina? Preprosto: peš in z javnimi sredstvi do njih ne prideš. Sicer pa z bolečinami v kolenu na primer tudi ne moreš dosti hoditi.

Hotelski gostje imajo parkirnino brezplačno, pacienti, ki uporabljajo njihove storitve, pa morajo plačati izjemno visoko parkirnino in niso deležni nobenega popusta. Ta ukrep visoke parkirnine bi lahko bil namenjen odganjanju velikega navala drugih obiskovalcev Strunjana, ampak dejansko pomeni tudi lupljenje koristnikov njihovih rehabilitacijskih in zdravstvenih storitev, ki nimajo druge možnosti, kot da začasno parkirajo pri njih. Spominjam se časov, ko smo bili koristniki zdravstvenih storitev pri njih izenačeni z gosti hotela. Sedaj tega ni več.

Upam, da zdravstveni domovi in ambulante na Obali ne bodo šli po njihovi poti in uvedli parkirnino 3 ali celo več evrov za njihova parkirišča. Bolnišnica Izola sicer zaračunava parkirnino, ampak v sprejemljivi višini.

Sam sem se njihovim storitvam po enem dnevu odpovedal in jim vrnil rehabilitacijski karton. Ne verjamem, da bodo zdravstveni blagajni zaračunali le izvedene storitve, prej verjamem, da bodo zaračunali tudi neizvršene. Malo sem razočaran, saj sem imel o njih kot domačin zelo visoko mnenje.

Anton Kovšca, Portorož