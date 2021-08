#foto Trampolinska senzacija nad Ljubljanico

Ljubljana je te dni dobila nov most. V bližini Šuštarskega mostu so postavili edinstveni trampolinski most, ki ga bodo lahko od jutri preizkusili tudi meščani. Ob njem pa se čez reko pne največji trampolin na svetu, ki si ga želijo tudi v Parizu in Dubaju.