Nepreslišano: Dr. Primož Šterbenc, docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem

Talibani se zavedajo, da sedaj celotna mednarodna skupnost opazuje, kaj bodo počeli v smislu spoštovanja človekovih pravic in inkluzivnosti. Predvsem ZDA in EU zahtevajo spoštovanje pravic žensk in drugih manjšin in s tem pogojujejo morebitno priznanje in ekonomsko pomoč. Tudi dva najpomembnejša podpornika talibanov, Pakistan in LR Kitajska, od njih zahtevata deradikalizacijo oziroma samoomejevanje in spoštovanje človekovih pravic. Kajti Islamabad se predvsem boji, da bi ZDA ustavile vojaško pomoč, Peking pa želi stabilen Afganistan ter ne želi novih napetosti z EU, predvsem Nemčijo. Zaradi tega talibani v pragmatičnem smislu vsaj za zdaj delujejo precej deradikalizirano. Želijo mednarodno priznanje in ekonomsko pomoč, poleg tega pa kooperativnost etničnih manjšincev.